Roma'ya Sampdoria şoku!

Serie A'nın 22. haftasında Roma deplasmanda Sampdoria ile karşılaştı.

Juventus'un ardından zirve takibini sürdürmek isteyen Roma, Sampdoria karşısında sahadan beklenmedik bir yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi karşılaşmayı 3-2 kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Roma ise 47 puanda kaldı ve lider Juventus'un kazandığı haftayı puansız kapattı.

Goller

5' Bruno Peres 0-1 (Roma)

21' Bruno Fernandes 1-1 (Sampdoria)

66' Edin Dzeko 1-2 (Roma)

71' Patrik Schick 2-2 (Sampdoria)

73' Luis Muriel 3-2 (Sampdoria)