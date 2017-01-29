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Roma'ya Sampdoria şoku!
29 Ocak 2017 , 18:51
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- Roma
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Serie A'nın 22. haftasında Roma deplasmanda Sampdoria ile karşılaştı.
Juventus'un ardından zirve takibini sürdürmek isteyen Roma, Sampdoria karşısında sahadan beklenmedik bir yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi karşılaşmayı 3-2 kazandı ve puanını 27'ye yükseltti. Roma ise 47 puanda kaldı ve lider Juventus'un kazandığı haftayı puansız kapattı.
Goller
5' Bruno Peres 0-1 (Roma)
21' Bruno Fernandes 1-1 (Sampdoria)
66' Edin Dzeko 1-2 (Roma)
71' Patrik Schick 2-2 (Sampdoria)
73' Luis Muriel 3-2 (Sampdoria)
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