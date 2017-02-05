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Napoli, Bologna'yı 7 bitirdi!

Tarih05 Şubat 2017 , 00:36

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Napoli, Bologna'yı 7 bitirdi!

Bologna 1-7 Napoli
4' [0-1]Hamsik
6' [0-2]Insigne
26' [0-2]Callejon (kırmızı kart)
26' [0-2]Destro (penaltı kaçırdı)
32' [0-2]Masina (kırmızı kart)
33' [0-3]Mertens
36' [1-3]Torosidis
43' [1-4]Mertens
70' [1-5]Hamsik
74' [1-6]Hamsik
90' [1-7]Mertens

AJANSSPOR- Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Bologna'nın konuğu oldu.

İki takımın ilk yarıda karşılıklı kırmızı kart gördüğü mücadelede ilk yarı Napoli'nin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarıda vitesi düşüren deplasman ekibi Hamsik'in uzak mesafeden attığı iki şık golle karşılaşmadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Puanını 48 yapan Napoli maç fazlasıyla Roma'yı geçip ikinci sıraya yükseldi. 

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