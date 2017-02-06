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Hernanes transferi an meselesi!
06 Şubat 2017 , 22:29
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Juventus
AJANSSPOR- Hernanes artık Çin Süper Ligi'nde mücadele edecek.
Sky Italia'nın haberine göre Hebei China Fortune kulübü Hernanes'in transferi için kulübü Juventus'la anlaştı. Çin ekibi bu transfer için Juventus'a 8 milyon Euro garanti para ödeyecek. Performanslar bonuslarıyla birlikte bonservis ücreti 10 milyon Euro'yu bulabilir.
Hernanes'in önümüzdeki günlerde Çin'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından da resmi imzayı atması bekleniyor.
Avrupa'ya adımını Lazio ile atan ve daha sonra Inter ve Juventus formalarını terleten Brezilyalı orta sahanın adı ara transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı. Fakat Torino ekibi Hernanes'i kiralamak isteyen sarı lacviertli ekibe olumsuz yanıt vermişti.
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