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İtalya Ligi'nde haftanın görünümü
06 Şubat 2017 , 11:09
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Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, sahasında Inter'i 1-0 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Ligin 23. haftası, bol gollü iki maça da sahne oldu. Napoli'nin Bologna'yı 7-1 yendiği haftada, Lazio ise Pescara'yı 6-2 mağlup etti.
Liderin takipçilerinden Roma'nın 23. hafta maçına yarın Fiorentina karşısında çıkacağı ligde 54 puanla zirvede yer alan Juventus, ikinci sıradaki Napoli'nin 6 puan önünde bulunuyor.
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