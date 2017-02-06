İtalya Ligi'nde haftanın görünümü

Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus, sahasında Inter'i 1-0 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ligin 23. haftası, bol gollü iki maça da sahne oldu. Napoli'nin Bologna'yı 7-1 yendiği haftada, Lazio ise Pescara'yı 6-2 mağlup etti.

Liderin takipçilerinden Roma'nın 23. hafta maçına yarın Fiorentina karşısında çıkacağı ligde 54 puanla zirvede yer alan Juventus, ikinci sıradaki Napoli'nin 6 puan önünde bulunuyor.