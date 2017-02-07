Ezeli rakibin başına mı geçecek?

AJANSSPOR- Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre Mancini gelecek sezondan itibaren Milan'ı çalıştırabilir. Milan'ı 3 Mart itibariyle satın alacak olan Sino-Europe Sports Konsorsiyumu'nun CEO'luğa Marco Fassone, sportif direktörlüğe de Massimo Mirabelli'yi düşündüğü ve bu isimlerin de Mancini ismine çok sıcak baktığı belirtiliyor.

Tekrar Premier League'e dönme hayali olan Mancini'nin sene başında Çin'den gelen teklifleri reddettiği biliniyor.

Mancini iki farklı dönemde Milan'ın ezeli rakibi Inter'i çalıştırmıştı.