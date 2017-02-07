Roma ile belediye arasında stat polemiği!

(Serie A) takımlarından Roma'nın, projesini daha önce açıkladığı stat için gerekli izni henüz vermeyen Roma Belediyesi ile arasında polemik baş gösterdi.

Roma Kulübünün projesini yaklaşık 3 sene önce "Yeni Kolezyum" olarak açıkladığı ancak Roma Belediyesinden alınması gereken izinlere yönelik bürokratik süreçten dolayı yapımı yılan hikayesine dönen yeni stadına dair tartışmalar tekrar alevlendi.

Roma Belediyesinin stada ilişkin izne sıcak bakmamasının kamuoyuna yansıması sonrası Roma Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin yaptığı ilginç çağrı, tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Spalletti'nin, bir televizyon kanalının Roma tesislerinde yaptığı canlı yayına baskın gerçekleştirerek, "Benim de söyleyeceklerim var. Roma'da bu stat yapılmalı. Biz bu stadı yapacağız. Sadece Roma değil, tüm İtalya için bütün takımlar için bu statlar yapılmalı." demesi, sosyal medyada "Biz bu stadı yapacağız (Famostostadio)" başlığıyla Romalı taraftarlardan büyük destek gördü.

- Belediye başkanı Raggi’den Totti'ye davet

Teknik direktör Spalletti'nin bu girişimine, bir destek de takım kaptanı Francesco Totti'den geldi.

Totti, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Biz bu stadı yapacağız (Famostostadio)" başlığıyla "Biz yeni modern Kolezyumumuzu istiyoruz. Tüm taraftarlarımız ve spor camiası için öncü olacak bu tesisi istiyoruz." diye yazarak, Spalletti'nin videosunu paylaştı.

Totti'ye cevap ise daha önce Roma'nın 2024 Olimpiyat Oyunları adaylığı meselesinde ters düştüğü Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'den geldi. Raggi, yıldız futbolcuyu bu konuyu görüşmek üzere belediyeye davet etti.

Raggi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Francesco, bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz bu stadı yapalım ama kurallara uygun şekilde. Seni, bunu konuşmak için belediyeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcudan, Raggi'nin davetine henüz bir yanıt gelmezken, Spalletti'nin kampanyası Romalı futbolcu Edin Dzeko başta olmak üzere diğer oyuncular ve taraftarlarda da karşılık buldu.

Sosyal medyada yankı uyandıran söz konusu hadiseye, son olarak Roma Belediyesi İmar işleri Sorumlusu Paolo Berdini de katıldı. Berdini, gazetecilere verdiği demeçte, "Siz de biliyorsunuz ki stadın yapılmasını ben de istiyorum ancak bunun kurallara uygun olması gerekir. Aksi takdirde buranın ormandan farkı kalmaz." yorumunu yaptı.

Roma'nın yeni stadının yapılacağı yer, bu yere ilişkin altyapı hizmetleri hususunda belediye ile kulüp arasında bir süredir anlaşmazlık söz konusu. Roma Kulübü, önceki belediye başkanı Ignazio Marino döneminde onaylandığı üzere stadını Tor di Valle semtinde yapmak isterken, Marino'nun ardından başkanlığa gelen muhalif kanattaki Virginia Raggi ve yönetimi ise yeni stadın hem yeri hem de inşası için yararlanılacak alanın genişliğine sıcak bakmadığı için halen nihai onayı vermiş değil.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, bugün yapılan son görüşmenin yapıcı geçtiği ifade edildi.