Serie A ekibinin sürprizi; Çağlar Şöyüncü!

AJANSSPOR - Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen genç savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü hakkında İtalya'dan transfer iddiası geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Kostas Manolas'ın takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Roma, yeni, sezon için savunma oyuncusu arayışlarına başladı.

Roma'nın adayları arasında Fiorentina forması giyen ve kulübüyle sözleşme yenilemeyen Gonzalo Rodriguez'n bulunduğu kaydedilirken, bir diğer adayın ise milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü olduğu ifade edildi.

20 yaşındaki Çağlar için Roma'nın Haziran ayındaki sürprizi olabileceği vurgulandı.