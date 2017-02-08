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Inter'den alkış alan hareket!
08 Şubat 2017 , 21:56
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Inter
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Fransız polisinin coplu cinsel saldırısına maruz kalan Theo isimli genci, iyileşir iyileşmez Milano'da ağırlayacaklarını açıkladı.
Mavi-siyahlı kulüp, Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde, geçen hafta rutin kimlik kontrolü sırasında 4 polisin coplu cinsel saldırısına maruz kalan 22 yaşındaki siyahi gence sahip çıktı.
Cinsel saldırı sonrası tedavisinin sürdüğü Robert-Ballanger Hastanesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ziyareti sırasında üzerinde Inter forması bulunması, Milano ekibinin dikkatinden kaçmadı.
Inter Kulübünün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Theo'ya iyileştiğinde, San Siro'da bir gülücük eşliğinde bizim formamızı giyerek misafirimiz olacağını söylemek üzere iletişime geçtik." denildi.
Paris'in kuzeyinde bulunan Aulnay-sous-Bois banliyösünde, dört polis memuru, perşembe günü rutin kimlik kontrolü yapmak istemiş ancak bilinmeyen bir sebeple 22 yaşındaki gence copla tecavüz etmişti.
Çok sayıda kişinin gözü önünde yaşanan olay sonrasında genç, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve durumunun ciddi olduğu bildirilmişti. Hastanede tedavisi süren Theo'ya 60 gün iş göremez raporu verilirken, tecavüz, olay sırasında bir kişi tarafından kamera ile kaydedilmişti.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma sürerken, 4 polis memuru açığa alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da sorumluların mutlaka cezalandırılacağını söylemişti.
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- İtalya Ligi
- Inter
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