- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Juventus seriye bağladı!
08 Şubat 2017 , 21:51
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Juventus
Crotone 0 - 2 Juventus
61' 0 - 1 Mario Mandzukic
74' 0 - 2 Gonzalo Higuain
AJANSSPOR - Serie A'da zirvede yer alan Juventus, ligde kalma mücadelesi veren Crotone'ye 23. haftada konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Hırvat forveti Mandzukic ile aradığı golü bulan Juventus, 74. dakikada rahatladı. Ligdeki 16. golüne imza atan Arjantinli yıldız Higuain skoru 2-0'a taşıdı.
85. dakikada Pjanic ile 3. golü yaklaşan ancak direğe takılan Torino ekibi, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Juventus peş peşe 4. galibiyetini alırken, bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Puanını 57 yapan Juve'nin, en yakın takipçisi Roma ile arasındaki puan farkı 7. Crotone ise 13 puanla 19. sırada kaldı.
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Juventus
YORUM EKLE
Son İtalya Ligi HaberleriTüm İtalya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar