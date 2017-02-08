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Roma Fiorentina'ya acımadı!
08 Şubat 2017 , 00:35
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Roma 4 - 0 Fiorentina
39' 1 - 0 Edin Dzeko
58' 2 - 0 Federico Fazio
75' 3 - 0 Radja Nainggolan
83' 4 - 0 Edin Dzeko
AJANSSPOR - Serie A'da son olarak Sampdoria'ya deplasmanda 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Roma, 23. hafta mücadelesinde Fiorentina'yı konuk etti.
39. dakikada Boşnak golcüsü Dzeko ile skor tabelasını değiştiren Roma, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. 58. dakikada Fazio ile farkı 2'ye çıkaran Roma, 75. dakikada Nainggolan'ın golüyle oldukça rahatladı. Maçta gol perdesini açan Dzeko, 83. dakikada son sözü söyledi ve Roma rakibini 4-0 mağlup etti.
Roma puanını 50'ye çıkarırken, haftayı 2. sırada tamamladı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fiorentina ise 37 puan ve averajla 8. sırada yer aldı.
Roma puanını 50'ye çıkarırken, haftayı 2. sırada tamamladı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fiorentina ise 37 puan ve averajla 8. sırada yer aldı.
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