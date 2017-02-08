Roma Fiorentina'ya acımadı!

Roma 4 - 0 Fiorentina

39' 1 - 0 Edin Dzeko

58' 2 - 0 Federico Fazio

75' 3 - 0 Radja Nainggolan

83' 4 - 0 Edin Dzeko

AJANSSPOR - Serie A'da son olarak Sampdoria'ya deplasmanda 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan Roma, 23. hafta mücadelesinde Fiorentina'yı konuk etti.

39. dakikada Boşnak golcüsü Dzeko ile skor tabelasını değiştiren Roma, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. 58. dakikada Fazio ile farkı 2'ye çıkaran Roma, 75. dakikada Nainggolan'ın golüyle oldukça rahatladı. Maçta gol perdesini açan Dzeko, 83. dakikada son sözü söyledi ve Roma rakibini 4-0 mağlup etti.

Roma puanını 50'ye çıkarırken, haftayı 2. sırada tamamladı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fiorentina ise 37 puan ve averajla 8. sırada yer aldı.

Roma puanını 50'ye çıkarırken, haftayı 2. sırada tamamladı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fiorentina ise 37 puan ve averajla 8. sırada yer aldı.