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Milan 9 kişiyle kazandı!

Tarih09 Şubat 2017 , 00:42

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Milan 9 kişiyle kazandı!

Bologna 0 - 1 AC Milan
38' Paletta - Kırmızı
59' Kucka - Kırmızı 
89' 0 - 1 Pasalic

AJANSSPOR - Serie A'da son 3 maçını kaybeden Milan, 23. hafta mücadelesinde Bologna'ya konuk oldu.

38. dakikada ikinci sarı kartını gören Paletta'nın kırmızı kartla czealandırılmasıyla 10 kişi kalan Milan, 59. dakikada da Kucka'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonucu 9 kişi kaldı.

9 kişi kaldıktan sonra rakibine şans tanımamaya çalışan Milano ekibi, 89. dakikada Deulofeu'nin çabasının ardından Pasalic ile golü bulmayı başardı.

Kalan sürede skoru koruyan Milan sahadan 1-0 galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı. 

4 haftalık galibiyet özlemini dindiren Milan, puanını 40 yaptı. Bologna ise 27 puanda kaldı.  

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