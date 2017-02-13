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Juventus yemeden ilerliyor!
13 Şubat 2017 , 00:37
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- Juventus
Cagliari 0 - 2 Juventus
37' 0 - 1 Gonzalo Higuain
48' 0 - 2 Gonzalo Higuain
AJANSSPOR - Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Juventus, 24. hafta mücadelesinde Cagliari'ye konuk oldu.
18. dakikada Chiellini'nin sakatlığı nedeniyle yerini Rugani'ye bırakmak zorunda kaldığı maçın 37. dakikasında sahneye çıkan Higuain, ilk yarının skorunu tayin etti: 0-1
İkinci yrıya hzılı giren Torino ekibinde, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Higuain, farkı 2'ye çıkardı. Arjantinli yıldız ligdeki gol sayısını da 18'e taşıdı.
Ev sahibi ekipte 28. dakikadan sarı kartı bulunan Barella, 67. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Peş peşe 5. galibiyetini alan ve bu maçlarda kalesini gole kapatan Juventus puanını 60'a çıkardı. Galibiyet özlemi 4 maça çıkan Cagliari ise 27 puanda kaldı.
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