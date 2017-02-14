Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İtalya Ligi

Sosa verdi Suso attı, Milan 1 puanı aldı!

Tarih14 Şubat 2017 , 00:34

Yorum
Sosa verdi Suso attı, Milan 1 puanı aldı!

Serie A'da  24. haftanın kapanış mücadelesinde Lazio ile Milan Roma'daki Stadio Olimpico'da karşılaştı.

Lucas Biglia'nın 45. dakika attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçen Lazio, Sosa'nın asistinde Suso'nun 85. dakikada attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Ligde 6. sırada yer alan Lazio puanını 44 yaparken, Milan da haftayı 41 puanda 7. sırada tamamladı.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İtalya Ligi HaberleriTüm İtalya Ligi Haberleri

me