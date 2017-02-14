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Sosa verdi Suso attı, Milan 1 puanı aldı!
14 Şubat 2017 , 00:34
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- İtalya Ligi
- AC Milan
- Lazio
Serie A'da 24. haftanın kapanış mücadelesinde Lazio ile Milan Roma'daki Stadio Olimpico'da karşılaştı.
Lucas Biglia'nın 45. dakika attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçen Lazio, Sosa'nın asistinde Suso'nun 85. dakikada attığı gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Ligde 6. sırada yer alan Lazio puanını 44 yaparken, Milan da haftayı 41 puanda 7. sırada tamamladı.
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- AC Milan
- Lazio
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