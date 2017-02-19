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Inter zorlansa da kazandı!
19 Şubat 2017 , 16:39
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AJANSSSPOR - İtalya Ligi (Serie A) 25. Hafta mücadelesinde Inter deplasmanda Bologna ile karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara Stadı’nda oynanan maçta gülen taraf 1-0’lık skorla konuk takım oldu.
İlk yarısı golsüz biten maçta Inter’i zafere taşıyan tek golü 81. dakikada Gabriel kaydetti. Juventus mağlubiyeti sonrası yeniden toparlanma sürecine giren Inter, üst üste ikinci kez galip geldi.
Alınan bu sonucun ardından Inter, 48 puana yükselerek 4. sırada haftayı tamamladı. Bologna ise 27 puanda kaldı. Serie A’da gelecek hafta Inter evinde Roma ile karşılaşacak. Bologna da Genoa’ya konuk olacak.
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