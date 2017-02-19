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Roma'dan Inter'e mesaj!
19 Şubat 2017 , 22:03
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Roma
AJANSSPOR - İtalya Ligi’nde 25. hafta maçında Roma sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanan taraf oldu.
Karşılaşmada Roma’ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 17. dakikada Mohamd Salah, 65. dakikada Leandro Paredes ile 90. dakikada Radja Nainggolan atarken, Torino’nun tek golünü ise 84. dakikada Maxi Lopez kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Roma, 56 puana yükseldi ve 63 puanlı Juventus ile arasındaki farkın açılmasına engel oldu. Torino da 35 puanla 9. sırada kaldı.
Son 3 haftayı da galibiyetle kapatan ve 10 gol atıp kalesine 3 gol gören Roma, ligde gelecek hafta Inter ile deplasmanda karşılaşacak. Sinisa Mihajlovic ve öğrencileri de Fiorentina’ya konuk olacak.
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- İlgili:
- Futbol
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