''Maxi Lopez bir köpek gibi süründü''

Kaybedilen bir karşılaşmada tek golünüzü atan futbolcunuza bağırmak, belki de yapılacak son şeymiş gibi görünebilir. Sinisa Mihajlovic biraz daha farklı düşünüyor. Maxi Lopez, Roma karşısında takımının tek golünü sonradan girerek atmış olsa bile…



“Maxi Lopez’in kalitesi hiçbir zaman soru işareti olmadı” diyor Mihajlovic. “Attığı gol için mutluyum. Ama bir o kadar da kızgınım. Bu fiziksel durumuna birkaç hafta önce ulaşsaydı, maçlarımız daha farklı olurdu. 99 kilodan 94,5 kiloya düşer düşmez golünü attı. Tüm yıl süründü, lanet bir köpek gibi.” Sırp teknik direktör, sezon başında eleştirdiği gibi ocak ayında da Maxi Lopez’in fazla kilolarını eleştirmişti. 2-0 kaybedilen Bologna maçında takımın yıldızı Andrea Belotti, cezası nedeniyle forma giyemezken fırsat Arjantinli’nin ayağına kadar gelmişti. Ancak Mihajlovic “Onunla ilgili söylenebilecek tek şey, kilosu! Birkaç aydır onu forma sokmaya çalışıyoruz ancak halen sonuç alabilmiş değiliz. Ben sadece kurallarıma uyan futbolcuları oynatırım” demişti.

Arjantinli oyuncunun kalitesi, gerçekten de hiçbir zaman sorgulanmadı. 2005 yılında 20 yaşındayken Barcelona’ya giderken de Torino’ya imza atarken de… Katalunya’da başladığı Avrupa macerası, 2009’da oynadığı Gremio dışında kesintiye uğramadı. Göçebe gibi birçok kulüp gezmiş olsa bile. Barcelona’da beklentilerin altında kalıp Mallorca’ya kiralandı, sonra daha büyük bir düşüş yaşayarak FK Moskova’nın yolunu tuttu. Brezilya’dan sonraysa Catania ile İtalya futboluyla tanıştığı günden bu yana Milan, Sampdoria, Chievo ve nihayet Torino formaları giymeye başladı. Lopez bu sezon toplamda 11 maçta forma giyebildi, ikinci golünü Roma’ya karşı attı.



Kaynak: FourFourTwo