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FIFA açıkladı! Türkiye sıralamada nerede?

Tarih12 Ocak 2017 , 13:40

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FIFA açıkladı! Türkiye sıralamada nerede?

Uluslararası Futbol Federasyonlar Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türk Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan 2017 Ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçtiğimiz 2 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı.

Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.

Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 30, Finlandiya 93, Kosova ise 166. sırada kendilerine yer buldu.

Güney Amerika ülkesi Surinam, 22 basamak birden atlayarak 128. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Şubat 2017'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra        Takımlar              Puan     Değişim

1             Arjantin               1634       -
2             Brezilya               1544      -
3             Almanya              1433       -
4             Şili                       1404       -
5             Belçika                1368       -
6             Kolombiya           1345       -
7             Fransa                 1305       -
8             Portekiz               1229       -
9             Uruguay               1187       -
10           İspanya                1166       -

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