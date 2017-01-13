Afrika Uluslar Kupası başlıyor

Bu yıl Gabon'un ev sahipliği yapacağı 31. Afrika Uluslar Kupası, yarın başlayacak.

Afrika kıtasının en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Afrika Uluslar Kupası'nda 4 grupta 16 takım karşılaşacak.

Kupa maçları, yarın A Grubu'nda, Gabon-Gine-Bissau ile Burkina Faso-Kamerun maçlarıyla başlayacak. Turnuvanın finali 5 Şubat'ta oynanacak.



- İlk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek



2017 Afrika Uluslar Kupası'nda 4 grupta 16 takım yer alacak.

A Grubu'nda ev sahibi Gabon'un yanı sıra, Gine-Bissau, Burkina Faso ve Kamerun yer alırken, B Grubu'nda Cezayir, Zimbabwe, Tunus ve Senegal bulunuyor.

C Grubu'nda Fildişi Sahili, Togo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Fas yer alırken, D Grubu'nda Gana, Uganda, Mali ve Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, turnuvada çeyrek finale adını yazdıracak. Final mücadelesi 5 Şubat'ta Gabon'un başkenti Libreville'deki De L'amitie Sino Stadı'nda oynanacak.



- Sow, Aboubakar ve Akakpo da turnuvada yer alıyor



Türkiye'den turnuvaya 16 futbolcu katılırken, Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, Beşiktaş'ın Kamerun'lu forveti Vincent Aboubakar ve Trabzonspor'un Togolu defans oyuncusu Serge Akakpo da takımlarının başarısı için ter dökecek.

Yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Leicester City'nin Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez, Borussia Dortmund'un Gabonlu yıldız ismi Pierre-Emerick Aubameyang, Roma'nın Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah ve Liverpool'un Senegalli oyuncusu Sadio Mane turnuvanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor.

Son şampiyon Fildişi Sahili'nin başarısında önemli paya sahibi olan Fransız teknik direktör Herve Renard, bu kez Fas'ın başarısı için çalışacak.

Son FIFA Dünya Kupası'nda gruplardan çıkarak futbolseverlerin beğenisini kazanan Cezayir, kıtanın önemli futbol ülkeleri Gana, Fildişi Sahili, Senegal ve Kamerun da turnuvanın dikkati çeken takımları olacak.



Gruplardaki maç programı TSİ şöyle:

14 Ocak Cumartesi: Gabon - Gine-Bissau (19.00), Burkina Faso - Kamerun (22.00)

15 Ocak Pazar: Cezayir - Zimbabwe (19.00), Tunus - Senegal (22.00)

16 Ocak Pazartesi: Fildişi Sahili - Togo (19.00), Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Fas (22.00)

17 Ocak Salı: Gana - Uganda (19.00) , Mali - Mısır (22.00)

18 Ocak Çarşamba: Gabon - Burkina Faso (19.00) , Kamerun - Gine-Bissau (22.00)

19 Ocak Perşembe: Cezayir - Tunus (19.00), Senegal - Zimbabwe (22.00)

20 Ocak Cuma: Fildişi Sahili - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (19.00), Fas - Togo (22.00)

21 Ocak Cumartesi: Gana - Mali (19.00), Mısır - Uganda (22.00)

22 Ocak Pazar: Gine-Bissau - Burkina Faso (22.00), Kamerun - Gabon (22.00)

23 Ocak Pazartesi: Zimbabwe - Tunus (22.00), Senegal - Cezayir (22.00)

24 Ocak Salı: Fas - Fildişi Sahili (22.00), Togo - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (22.00)

25 Ocak Çarşamba: Mısır - Gana (22.00), Uganda - Mali (22.00)