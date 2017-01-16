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U16'lar çok iyi başladı..
16 Ocak 2017 , 17:37
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Türkiye: 4 - Kosova: 0
Stat: Altınordu Metin Oktay Tesisleri
Hakemler: Eren Yemişçioğlu, Mehmet Kuru, Bozkurt Alimoğlu
Türkiye: Arda Akbulut, Batuhan Ekinci (Dk. 52 Kerem Kalafat), Özgür Ortaç (Dk. 63 Bora Ulu), Atakan Gündüz, Yaser Yüce (Dk. 52 Rıdvan Yılmaz), Serkan Bakan (Dk. 41 Mustafa Kapı), Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü (Dk. 41 Abdülkadir Çelik), Oğuzhan Akgün (Dk. 52 Semih Yıldız), Yusuf Can Esendemir, Mustafa Kaya
Kosova: Kuquku, Sopa, Sadriu, Koci, Musa, Lutolli, Shabanhaxhaj (Dk. 48 Prapashtica), Osmani, Aliu (Dk. 75 Ulluri), Huseini (Dk. 41 Zyba), Zumberi (Dk. 68 Demolli)
Goller: Dk. 7 Ali Yavuz Kol, Dk. 39 Sadriu (Kendi kalesine), Dk. 43 Atakan Gündüz, Dk. 47 Oğuzhan Akgün (Türkiye)
Futbolda 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu'nun ilk maçında Türkiye, Kosova'yı 4-0 mağlup etti.
Kosova'da Lutolli 59. dakikada bir penaltı atışını değerlendiremedi.
B Grubu'ndaki ilk karşılaşmada ise Yunanistan, Ukrayna'yı 1-0 yendi. Organizasyonda yarın A Grubu'nda Türkiye-Slovakya, B Grubu'nda ise Ukrayna-Karadağ maçları oynanacak.
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