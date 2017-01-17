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Türkiye: 3 - Slovakya: 0
17 Ocak 2017 , 17:49
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Futbolda 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası A Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla A Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen Türkiye, 21 Ocak Cumartesi günü oynanacak final müsabakasında B Grubu'nun lideriyle karşılaşacak.
B Grubu'nda ise Ukrayna, Karadağ'ı 4-1 yendi.
Organizasyonda 19 Ocak Perşembe günü A Grubu'nda Kosova-Slovakya, B Grubu'nda ise Yunanistan-Karadağ maçları oynanacak.
Stat: Adnan Menderes Üniversitesi
Hakemler: Feridun Daldaş, Murat Can Ilgaz, Yusuf Batuhan Yıldızlar
Türkiye: Arda Akbulut, Batuhan Ekinci (Dk. 41 Taha Tunç), Rıdvan Yılmaz (Dk. 68 Yusuf Can Esendemir), Atakan Gündüz (Dk. 54 Özgür Ortaç), Yaser Yüce, Serkan Bakan, Ali Yavuz Kol (Dk. 41 İlkay İşler), Fırat Güllü (Dk. 68 Mustafa Kaya), Oğuzhan Akgün (Dk. 54 Semih Yıldız) , Bora Ulu, Mustafa Kapı
Slovakya: Mikunda, Nemcik, Luscik, Filip Nagy, Begala (Dk. 53 Lavrincik), Goljan (Dk. 53 Datko), Ladislav Nagy (Dk. 41 Burian), Tandara, Strelec, Letenay (Dk. 53 Giesser), Mesik (Dk. 53 Gembicky)
Sarı kart: Dk. 58 Filip Nagy (Slovakya)
Goller: Dk. 11 Oğuzhan Akgün, Dk. 15 Ali Yavuz Kol, Dk. 28 Fırat Güllü (Türkiye)
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