Rakibimiz Yunanistan!

Futbolda 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası Türkiye'nin finaldeki rakibi Yunanistan oldu.

A Grubu'nda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan ve finale kalan Türkiye'nin grubundaki maçta Slovakya, Kosova'yı 4-2 yenerken, B Grubu'nda ise Yunanistan, Karadağ'ı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla B Grubu'nu lider tamamlayan Yunanistan, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki final mücadelesi 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'da Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Bu müsabakadan önce Slovakya ile Ukrayna üçüncülük maçına çıkacak.