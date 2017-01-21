Kupayı Yunanistan'a kaptırdık!

Türkiye: 0 - Yunanistan: 0

Stat: Altınordu Metin Oktay Tesisleri

Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Birkan Çanakçıoğlu, Güner Mumcu Taştan

Türkiye: Arda Akbulut, Batuhan Ekinci, Atakan Gündüz, Yaser Yüce, Serkan Bakan (Dk. 68 Mustafa Kaya), Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü, Oğuzhan Akgün (Dk. 55 Semih Yıldız), Yusuf Can Esendemir (Dk. 68 Rıdvan Yılmaz), Bora Ulu, Mustafa Kapı

Yunanistan: Mandas, Alexandropoulos, Voutsas, Vrakas (Dk. 63 Thymianis), Gkotzamanidis, Karagiannis, Theodoropoulos (Dk. 50 Georgantis), Liavas, Mavroudis, Martinis, Serpezis (Dk. 63 Dosis)

Sarı kart: Dk. 35 Alexandropoulos (Yunanistan)

Futbolda 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nı, normal süresi golsüz sonra eren final maçında Türkiye'yi penaltı atışlarında 5-4 yenen Yunanistan kazandı.

Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın ardından doğrudan penaltı atışlarına geçildi.

Türkiye adına penaltı kullanan Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Atakan Gündüz, Yaser Yüce penaltı vuruşlarında başarılı olurken, Semih Yıldız ve Batuhan Ekinci penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Yunanistan'da ise Liavas, Voutsas, Dosis, Martinis, Mavroudis penaltıları gole çevirirken, Georgantis penaltıda başarılı olamadı.

Yunanistan 5-4'lük üstünlükle kupanın sahibi oldu ve bunu ilk kez başardı.

Turnuvada rakibi Slovakya'yı 3-0 yenen Ukrayna üçüncülüğü elde etti.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen seremoniyle takımlara ödülleri verildi.