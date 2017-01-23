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Kamerun turladı, Aboubakar'ın dönüşü uzadı!

Tarih23 Ocak 2017 , 00:07

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Kamerun turladı, Aboubakar'ın dönüşü uzadı!

Beşiktaş'a golcüsü Aboubakar'ın dönüşü uzadı. Aboubakar'ın formasını giydiği Kamerun, Afrkia Kupası'nda 2. tura yükseldi.

A Grubu'ndaki 3. maçında Gabon'la 0-0 berabere kalan Kamerun, bu sonuçla 5 puana yükseldi ve Burkian Faso'nun ardından gruptan çıkan diğer takım oldu. Öte yandan Aboubakar maçın 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Aboubakar'ın, Beşiktaş'ın 19. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçına yetişme ihtimali de kalmadı.

Bein

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