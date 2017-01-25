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Ümit Milli Takımı rakibini bekliyor!
25 Ocak 2017 , 10:48
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşamasındaki rakipleri yarın çekilecek kurayla belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde TSİ 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimine, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan ve idari sorumlu Can Günal katılacak.
Toplam 54 takımın 9 grupta mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek ve 12-20 Kasım 2018'de play-off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.
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