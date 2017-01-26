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Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
26 Ocak 2017 , 12:49
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye; İsveç, Belçika, Macaristan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile 6. grupta yer aldı.
Toplam 54 takımın 9 grupta mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonunda grup liderleri doğrudan finallere katılmaya hak kazanacak. Tüm grupların en iyi 4 ikincisi ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşecek ve 12-20 Kasım 2018'de play-off oynayacak. Çift maç eliminasyon sistemiyle oynanacak play-off maçları sonunda 2 takım daha finallere yükselecek. Ev sahibi İtalya ise 12 takımla düzenlenecek finallere doğrudan katılacak.
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