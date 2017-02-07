U19'lar düelloyu kaybetti!

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atina'daki Spata Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 44. dakikada Tarık Baydemir ve 66. dakikada Alperen Şahin attı. Yunanistan'ın gollerini ise 49 ve 62. dakikalarda Vrdusai Marios ile 59. dakikada Kampetsis Anarguros kaydetti.

İki takım 9 Şubat Perşembe günü Atina'da bir maç daha yapacak.