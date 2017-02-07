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U19'lar düelloyu kaybetti!
07 Şubat 2017 , 19:05
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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Atina'daki Spata Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 44. dakikada Tarık Baydemir ve 66. dakikada Alperen Şahin attı. Yunanistan'ın gollerini ise 49 ve 62. dakikalarda Vrdusai Marios ile 59. dakikada Kampetsis Anarguros kaydetti.
İki takım 9 Şubat Perşembe günü Atina'da bir maç daha yapacak.
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