- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
U17'nin kadrosu açıklandı!
09 Şubat 2017 , 16:20
- İlgili:
- Futbol
- Milli Takım
- 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 15 ve 17 Şubat'ta Slovakya ile hazırlık maçları yapacak
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Slovakya ile 15 ve 17 Şubat'ta Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Şubat Pazar günü Antalya'da toplanacak.
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Berke Özer, Berkehan Biçer, Berkay Tekin, Egehan Gök (Altınordu), Eren Bilen, Sezer Taşkolu (Göztepe), Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan, Yunus Akgün (Galatasaray), Berk Çetin (Borussia Mönchengladbach), Ercan Şirin (Gençlerbirliği), Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Fatih Bektaş (Fenerbahçe), Enes İslam İlkin (Samsunspor), Sefa Akgün (Trabzonspor), Malik Karaahmet (Eintracht Frankfurt).
- İlgili:
- Futbol
- Milli Takım
YORUM EKLE
Son Milli Takım HaberleriTüm Milli Takım Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar