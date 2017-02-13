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TFF'den Euro 2024 açıklaması!

Tarih13 Şubat 2017 , 18:15

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TFF'den Euro 2024 açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2024 adaylığıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü düzenlenecek.

TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 10.00'da başlayacak."

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