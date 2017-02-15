"Tek hedefimiz Avrupa Şampiyonası"

Hazırlık maçında Slovakya'yı 3-2 mağlup eden 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mehmet Hacıoğlu, elit turda ev sahipliği yapacakları grup maçlarında iyi sonuçlar alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Hacıoğlu, elit tur maçları öncesinde son hazırlıklarını yaptıklarını aktardı.

Elit turda Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı grup maçlarında iyi sonuçlar almak istediklerini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti: "Takımımızı elit tura hazırlamaya çalışıyoruz. 23, 25 ve 28 Mart'ta yine bu tesislerde Almanya, Finlandiya ve Ermenistan'la grup maçları yapıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çaba sarf edeceğiz. Oyuncularımızdan istediğimiz, temel prensiplerin uygulanması. Bugün bunu fazlasıyla başardılar. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyemeyiz. Ancak ikinci yarıda, özellikle rüzgara karşı topun yere indirilerek bizde kalmasını sağladığımız için hem rüzgarın etkisiyle yediğimiz iki golden hem de o şoktan çabuk çıktık ve bir reaksiyon gösterdik. Geriye düştüğünüz maçlarda eğer bu reaksiyonu gösterebiliyorsanız sahip olduğunuz kaliteyi de sahaya yansıtmanız mümkün oluyor. Bugün takımımız bunu başardı."

Slovakya ile 17 Şubat Cuma günü aynı sahada bir maç daha yapacaklarını anımsatan Hacıoğlu, rakiplerinin fiziksel yönden son derece güçlü, mücadeleci ve dirençli bir takım olduğunu ifade etti.

Skorun kendilerini çok ilgilendirmediğini dile getiren Hacıoğlu, "Kazanmaktan ziyade, istediğimiz oyunu özelikle ikinci yarıda oynamaktan son derece mutluyuz. Şimdi çocuklarımızı ikinci maça hazırlamaya çalışıyoruz. Tek hedefimiz, elit turda ev sahipliği yapacağımız grup maçlarında iyi sonuçlar alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmak." diye konuştu.