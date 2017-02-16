Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı Avrupa basınında

Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliğine aday olması, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiliz basınından Daily Mail, "Almanya'nın ardından Türkiye de EURO 2024 adaylığına başvurdu" manşetiyle verdiği haberinde, "Son yıllarda birçok stat inşa eden Türkiye, kupayı en son 1988'de düzenleyen Almanya'nın rakibi oldu." değerlendirmesini yaptı. Bazı İskandinav ülkelerinin de turnuvaya ev sahipliği için başvuruda bulunacağı iddia edildi.

İspanyol gazetesi Marca da Türkiye'nin turnuvaya aday olduğunu bildirdiği haberinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in basın toplantısında sarf ettiği, "Türkiye, Avrupa'da hatta dünyada son birkaç senede 32'ye varan stat yatırımıyla tek örnek ülke." ifadelerine yer verdi.

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Türkiye'nin EURO 2024'e adaylığının beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Almanya Futbol Federasyonunun ardından turnuvanın ev sahipliğine aday ikinci ülke Türkiye oldu." görüşünü paylaştı.

Merkezi Paris'te bulunan Eurosport ise haberinde, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine önceki dönemlerde de adaylığını koyduğunu ve 2024 için resmi başvurusunu 2 Mart'ta yapacağını belirtti.

Fransa'nın Le Figaro gazetesi konuya ilişkin haberinde, Türkiye'nin turnuvaya adaylığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediğini vurguladı.

ABD basınından Washington Post ise, Türkiye'nin daha önce EURO 2020'nin finallerine ev sahipliği yapmak için yaptığı başvuruyu geri çekerek tüm turnuvayı organize etmek amacıyla EURO 2024'e adaylık başvurusu gerçekleştirdiği yorumunda bulundu.