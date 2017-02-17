Kadın milliler Kuzey İrlanda'yla berabere kaldı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Kuzey İrlanda'yla 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ballymena

şehrindeki Ballymena Showgrounds Stadı'nda oynanan maçta Kuzey İrlanda 66. dakikada Rebecca Basset'le öne geçti. Bu gole 70. dakikada İlayda Civelek'le karşılık veren milli takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli takım Kuzey İrlanda ile 2 gün önce yaptığı diğer hazırlık maçını ise 1-0 kaybetmişti.