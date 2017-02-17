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Kosova-Türkiye maçı Arnavutluk'ta oynanacak
17 Şubat 2017 , 16:59
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A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ile deplasmanda karşılaşacağı müsabaka, Arnavutluk'ta oynanacak.
11 Haziran 2017 Pazar günü TSİ 21.45, yerel saatle 20.45'te başlayacak karşılaşma, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak.
Kosova A Milli Takımı, ülkesinde UEFA kriterlerini karşılayan mevcut bir stadyum olmamasından ötürü 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu iç saha maçlarını farklı bir ülkede oynuyor.
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