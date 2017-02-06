Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde zirve Cenk Tosun'un!

Tarih06 Şubat 2017 , 12:36

Yorum

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Beşiktaş'ın, Benfica ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada ağları havalandıran isimlerden olan Cenk Tosun'un golü grup aşamasının en güzel golü seçildi.

Oylamada %39 ile zirvede yer alan Cenk Tosun, Cristiano Ronaldo ve Lewandowski gibi isimleri de geride bıraktı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın Kiev'e attığı gol de listede yer aldı.

İşte Oy Oranları

*Cenk Tosun %39
*Odjidja  %19
*Ronaldo %18
*Lewandowski %10
*Cuadrado %8
*Quaresma %6

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Şampiyonlar Ligi HaberleriTüm Şampiyonlar Ligi Haberleri

me