- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Şampiyonlar Ligi'nde zirve Cenk Tosun'un!
06 Şubat 2017 , 12:36
- İlgili:
- Futbol
- Şampiyonlar Ligi
- Beşiktaş
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Beşiktaş'ın, Benfica ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada ağları havalandıran isimlerden olan Cenk Tosun'un golü grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Oylamada %39 ile zirvede yer alan Cenk Tosun, Cristiano Ronaldo ve Lewandowski gibi isimleri de geride bıraktı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın Kiev'e attığı gol de listede yer aldı.
İşte Oy Oranları
*Cenk Tosun %39
*Odjidja %19
*Ronaldo %18
*Lewandowski %10
*Cuadrado %8
*Quaresma %6
- İlgili:
- Futbol
- Şampiyonlar Ligi
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Şampiyonlar Ligi HaberleriTüm Şampiyonlar Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor! 1
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar