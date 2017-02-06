UEFA'dan erteleme geldi!

AJANSSPOR- UEFA, Dinamo Kiev'in Beşiktaş'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından disiplin soruşturması başlatmıştı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu kararın açıklanacağı tarihi 2 Şubat'tan 23 Şubat'a çekti.

Dinamo Kiev'e tribün olayları, meşale yakılması, merdiven boşluklarının doluluğu ve yetersiz organizasyon; Beşiktaş'a ise tribün olayları, zarar verici davranışlar ve meşale yakılması nedeniyle disiplin soruşturması açılmıştı.