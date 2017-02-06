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UEFA'dan erteleme geldi!

Tarih06 Şubat 2017 , 23:24

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UEFA'dan erteleme geldi!

AJANSSPOR- UEFA, Dinamo Kiev'in Beşiktaş'ı 6-0 mağlup ettiği maçın ardından disiplin soruşturması başlatmıştı. 

Ukrayna basınında yer alan habere göre UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu kararın açıklanacağı tarihi 2 Şubat'tan 23 Şubat'a çekti. 

Dinamo Kiev'e tribün olayları, meşale yakılması, merdiven boşluklarının doluluğu ve yetersiz organizasyon; Beşiktaş'a ise tribün olayları, zarar verici davranışlar ve meşale yakılması nedeniyle disiplin soruşturması açılmıştı. 

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