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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk oranları
13 Şubat 2017 , 17:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son eşleşmelere göre, İddaa'nın şampiyonluk oranları belli oldu.
Barcelona 3.60
Bayern Münih 4.00
Real Madrid 4.50
Atletico Madrid 8.00
Manchester City 9.00
Juventus 11.00
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