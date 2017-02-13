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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk oranları

Tarih13 Şubat 2017 , 17:07

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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk oranları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son eşleşmelere göre, İddaa'nın şampiyonluk oranları belli oldu.

Barcelona 3.60

Bayern Münih 4.00

Real Madrid 4.50

Atletico Madrid 8.00

Manchester City 9.00

Juventus 11.00

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