Benfica tek golle güldü!

Benfica 1 - 0 Borussia Dortmund

49' 1 - 0 Konstantinos Mitroglou

58' Pierre-Emerick Aubameyang - Penaltı kaçırdı

AJANSSPOR - Portekiz Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Benfica, Budesliga'da aradığını bulamayan Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk etti.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan milli futbolcu Nuri Şahin'in yanı sıra, Darmstadt ile yapılan lig maçına 11'de başlayan Emre Mor da kadroda yer almadı.

Dortmund'un topa daha çok sahip olduğu ilk yarıda iki kaleye de isabetli şut gelmedi ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlile gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Benfica, 49. dakikada Yunan golcüsü Mitroglou ile skor tabelasını değiştirdi ve 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 58. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Gabonlu golcü Aubameyang, skoru eşitleme şansını kullanamadı.

Kalan sürede skoru koruyan Benfica, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 8 Mart'ta Almanya'da yapılacak için avantajlı sayılabilecek bir sonuç aldı.