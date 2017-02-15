- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Benfica tek golle güldü!
15 Şubat 2017 , 00:38
- İlgili:
- Futbol
- Şampiyonlar Ligi
- Dortmund
Benfica 1 - 0 Borussia Dortmund
49' 1 - 0 Konstantinos Mitroglou
58' Pierre-Emerick Aubameyang - Penaltı kaçırdı
AJANSSPOR - Portekiz Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Benfica, Budesliga'da aradığını bulamayan Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk etti.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan milli futbolcu Nuri Şahin'in yanı sıra, Darmstadt ile yapılan lig maçına 11'de başlayan Emre Mor da kadroda yer almadı.
Dortmund'un topa daha çok sahip olduğu ilk yarıda iki kaleye de isabetli şut gelmedi ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlile gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Benfica, 49. dakikada Yunan golcüsü Mitroglou ile skor tabelasını değiştirdi ve 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 58. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Gabonlu golcü Aubameyang, skoru eşitleme şansını kullanamadı.
Kalan sürede skoru koruyan Benfica, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 8 Mart'ta Almanya'da yapılacak için avantajlı sayılabilecek bir sonuç aldı.
- İlgili:
- Futbol
- Şampiyonlar Ligi
- Dortmund
YORUM EKLE
Son Şampiyonlar Ligi HaberleriTüm Şampiyonlar Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 2
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller