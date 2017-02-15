PSG, Barça'yı sahadan sildi!

Paris Saint Germain 4 - 0 Barcelona

18' 1 - 0 Angel Di Maria

40' 2 - 0 Julian Draxler

55' 3 - 0 Angel Di Maria

72' 4 - 0 Edinson Cavani

AJANSSPPOR - Fransa Ligi'nde zirve takibini sürdüren Paris Saint Germain ile La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransa'da karşı karşıya geldi.

Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı mücadeleye çok iyi başlayan PSG, 18. dakikada Di Maria'nın serbest vruştan attığı şık golle üstünlüğü ele geçirdi.

Rakibinin etkili oyunu karşısında bocalayan Barcelona, 27. dakikada Andre Gomes ile çok önemli bir fırsatı kullanamazken, 40. dakikada sahneye çıkan Draxler, farkı 2'ye çıkardı ve PSG, çok iyi bir performans sergilediği ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da çok iyi başlayan Fransa temsilcisi, 55. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından harika bir vuruşla topu ağlara yollayan Di Maria; kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Müthiş futbolunu devam ettiren PSG, formda ismi Cavani'nin 72. dakikada kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı. 84. dakikada Umtiti ile direğe takılan Barcelona, kalan dakikalarda gol bulamadı ve PSG, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Müthiş bir oyunla Barcelona'yı adeta sahadan silen Paris Saint Germain, 8 Mart'ta Camp Nou'da yapılacak rövanş için büyük bir avantaj elde etti.

Öte yandan PSG'ye 4-0 yenilen Barcelona, 118 yıllık kulüp tarihinde Avrupa Kupalarındaki en ağır yenilgisini tekrarladı. Barcelona, 2012-13 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında Bayern Münih'e 4-0 mağlup olmuştu, 1994'teki finalde de Milan karşısında sahadan 4-0 yenik ayrılan Barcelona, 1997 yılında da evinde Dinamo Kiev'e 4-0 yenilmişti.