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Bayern 5. viteste! Dağıttılar...

Tarih16 Şubat 2017 , 00:35

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Bayern 5. viteste! Dağıttılar...

Bayern Münih 5- 1 Arsenal
11' 1 - 0 Arjen Robben  
30' Alexis Sanchez - Penaltı kaçırdı
30' 1 - 1 Alexis Sanchez
53' 2 - 1 Robert Lewandowski
56' 3 - 1 Thiago Alcantara
63' 4 - 1 Thiago Alcantara
88' 5 - 1 Thomas Müller   

AJANSSPOR - Bundesliga'da zirvede yer alan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez rakip olduğu Arsenal'i son 16 turu ilk maçında konuk etti.

Bayern, 11. dakikada Hollandalı yıldızı Robben'in attığı güzel golle öne geçti. Mücadelenin 30. dakikasında Arsenal, penaltı kazandı. Neuer, Sanchez'in vuruşunu çıkarsa da, dönen topu ağlara yollayan Şilili yıldız skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Koscielny'nin sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Arsenal karşısında ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 53. dakikada Polonyalı golcüsü Lewandowski ile yeniden üstünlüğü yakaladı. Bu golün 3 dakika sonrasında ağları havalandıran Thiago, farkı 2'ye çıkardı.

64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiago, maçtaki ikinci golüne imza atarken, skoru da 4-1'e taşıdı. 86. dakikada oyuna giren Müller, 88. dakika kapanışı yaptı ve Bayern Münih, sahadan 5-1 galip ayrılarak 7 Mart'ta Emirates Stadı'nda yapılacak rövanş öncesinde çok büyük bir avantaj yakaladı.

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