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Napoli başladı Real Madrid bitirdi!
16 Şubat 2017 , 00:29
Real Madrid 3-1 Napoli
8' [0-1]Insigne
18' [1-1]Benzema
49' [2-1]Kroos
54' [3-1]Casemiro
AJANSSPOR- Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Napoli'yi ağırladı.
Henüz 8. dakikada Insigne'nin yaklaşık 35 metreden attığı şık golle 1-0 öne geçen Napoli daha sonra Real Madrid'in baskısına dayanamadı.
18'de Benzema kafa golüyle beraberliği sağlarken 49'da Kroos ceza yayından yaptığı vuruşla Real'i ilk kez öne geçirdi.
54'te ise Casemiro defanstan seken topa çok sert ve düzgün vurarak kaleci Reina'yı avladı ve Real adına farkı ikiye çıkardı.
Real Madrid bu sonuçla rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.
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