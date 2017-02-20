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B.Leverkusen-A.Madrid maçı hangi kanalda?
20 Şubat 2017 , 00:27
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen, Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid mücadelesi 21 Şubat Salı günü saat 22.45'ten itibaren TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak.
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