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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!
20 Şubat 2017 , 10:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında geçen hafta başlayan son 16 turu ilk maçları, yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla sona erecek.
Kadrosunda, milli futbolcu Ömer Toprak ve Türk asıllı Avusturya vatandaşı Ramazan Özcan'ı barındıran Bayer Leverkusen, yarın TSİ 22.45'te geçen yılın finalisti Atletico Madrid'i konuk edecek.
Bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu, FIFA'nın verdiği 4 aylık men cezası sebebiyle Bayer Leverkusen kadrosunda yer alamayacak.
Yarın aynı saatte oynanacak diğer mücadelede ise Manchester City, seyircisi önünde Monaco ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 7-8 Mart ve 14-15 Mart'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Monaco (Fransa)
22 Şubat:
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
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