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Aytemiz Alanyaspor'da hedef G.Saray maçı
22 Aralık 2016 , 17:10
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetimindeki idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından futbolcular, 5'e 2 top kapma ve çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenneth Omeruo, Vagner Love, Isaac Sackey, Donald Guerrier ve Deniz Vural ile Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği "şehitlere saygı" maçında yer alacak Abdoulaye Ba ve Gökay Iravul katılmadı.
Turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı idmanla Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayacak ve cumartesi günü İstanbul'a hareket edecek.
Türk Telekom Arena'da 25 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
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