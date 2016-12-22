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Babel ve Quaresma açıklaması
22 Aralık 2016 , 15:49
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekteri Ahmet Ürkmezgil, önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ürkmezgil, "Kasımpaşa maçında takım kötü desem kötü değil dilim varmıyor, iyi desek iyi değil. Tarifini yapamadığım bir maçtı. O maçtan alınacak dersleri çocuklarımız aldı. Bu hafta rakip Gaziantepspor onlarında puana ihtiyacı var ve ciddiye alacağımız bir maç. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde oynamak bize ayrıca güç veriyor. Kendi sahamız ve seyircimizle çoşacağız.
Caner'in olmayışı ve yaşanılan sakatlıklar oyun şablonunu uygulayamamakta tam endeksli ve bizim takımımızı olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.
BABEL ÇOK FAYDALI OLACAK, QUARESMA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Babel ile kesin olarak anlaşıldığını belirten yönetici, "Transferleri paylaşmamız sıkıntı yaratıyor ve bu konuda bilgim yok. Gomez haberlerini bende gazetelerde okuyorum. Ben şahsen Sosa ve Gomez'in Beşiktaş'a dönüşünü zor görüyorum. Özellikle Sosa'nın giderek takındığı tutum, onun geri dönüşünü zorlaştırıyor. Babel ile anlaşıldı kısa zamanda gelecek. Benim aldığım bilgiler çok fit ve hazır olduğu yönünde zaten ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. Beşiktaş'a faydalı olacak. Stoper transferi içinde arayışlarımız devam ediyor. Quaresma ile yeni sözleşme yapılmadı; ama yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Hiçbir sorun yok; iki taraf da birbirinden memnun" dedi.
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