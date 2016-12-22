Başakşehir'den izin çıkmadı!

AJANSSPOR - Süper Lig'de liderliğini sürdüren Medipol Başakşehir'in, 20 yaşındaki Nijeryalı sağ bek Musa Muhammed'i satmak gibi bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.

Afrika basınında yer alan haberde, Muhammed'in performansından memnun olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, genç oyuncuyu Ocak ayı transfer döneminde göndermek istemediği ifade edildi.

Haberde, kulübe yakın bir kaynağın şu sözlerine yer verildi: "Musa'nın kulübü, onu satmakla ilgilenmediklerini açıklığa kavuşturdu çünkü teknik direktörüne göre, Musa hızla ve çok iyi bir şekilde gelişim gösteriyor"

Başakşehir'in, daha fazla süre alması için Ocak ayında Musa'yı kiralama ihtimali olduğu da belirtildi.