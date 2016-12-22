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Beşiktaş şut çalıştı
22 Aralık 2016 , 16:34
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü sahasında Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları yaptığı bildirildi. İdmanın yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandığı belirtildi.
Tedavisine devam edilen Caner Erkin ile bireysel çalışmalarını sürdüren Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın idmana katılmadığı aktarıldı.
Siyah-beyazlılar, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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