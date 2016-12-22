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Beşiktaş'ın yeni transferi geliyor!
22 Aralık 2016 , 14:48
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Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'da olacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'da olacak. Taraflar arasında resmi imzalar da atıldı. Babel'in Beşiktaş'ın Ocak'ta yapacağı Antalya kampında takıma katılacak.
Dün akşam son olarak Deportivo formasıyla Real Betis maçına çıkan ve 1 gol atan Babel takım arkadaşları ve taraftarla vedalaşarak İspanya'dan ayrıldı.
Bugün Hollanda'ya ailesinin yanına giden Babel'in İstanbul'a geleceği tarih netleşti. Hollandalı futbolcu cumartesi günü İstanbul'a gelecek. Daha önce İspanya'da sağlık kontrolünden geçirilen Babel'in İstanbul'da da sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.
Deportivo formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Ryan Babel 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı. (Ntvspor)
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