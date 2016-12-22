Derbi hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle: