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Fenerbahçe İrfan ile ilgilendi mi?
22 Aralık 2016 , 19:14
Basında yer alan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'ye transfer olacak iddialarına cevap oyuncunun menajeri Batur Altıparmak'tan geldi.
Radyospor'da Haber Aktif'te Abdullah Şanlı ve İlker Koç'a konuşan Batur Altıparmak, "Bugüne kadar bana Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi. İrfan Can öne çıkan bir oyuncu olduğu için gazeteciler bu transfer haberini manşet olarak verdiler" dedi.
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