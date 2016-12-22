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Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı takibe aldı
22 Aralık 2016 , 13:37
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- Spor Toto Süper Lig
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Portekizli hocanın imza töreni ve basın toplantısında söylediği sözlere kadar her şey için bir dosya açıldı. Pereira, tazminat talebiyle CAS’a giderse hazırlanan dosya devreye sokulacak.
Fenerbahçe'nin Ağustos ayında yollarını ayırdığı Vitor Pereira, geçtiğimiz günlerde Almanya 2.Ligi takımlarından 1860 Münih ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın durumunu kulübe herhangi bir dava açmamasına rağmen yakından takip ediyor. Yönetim, Pereira'nın 1860 Münih ile yaptığı sözleşme için bir dosya açtı. Portekizli çalıştırıcının imza töreni ve basın toplantılarında söylediği sözleri dosyaya aktarıldı.
CAS HENÜZ TARİH VERMEDİ
Pereira, Fenerbahçe'ye tazminat talebiyle CAS nezdinde bir dava açarsa tüm bu delillerle karşısına çıkılacak. Tazminat talebi olması halinde 1860 Münih ile yaptığı anlaşma savunma argümanı olarak kullanılacak. Bilindiği gibi kulüp Pereira'ya karşı dava açmış ve konuyla ilgili beklemeye geçmişti. Bu davanın duruşmalarında da Portekizli'nin Fenerbahçe ile ilgili söylediği sözler dava konusu edilecek. CAS, Fenerbahçe'nin başvurusuna rağmen henüz duruşma tarihi vermiş değil. (Sabah)
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