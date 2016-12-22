Gençlerbirliği, Bursaspor maçına hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, kontrol-pas ve koordinasyon çalıştı. Sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk devresini kapattıkları açıklanan Nihat Şahin, Orhan Şam, Samuel Owusu ve Bogdan Stancu'nun yer almadığı antrenman, dar alanda top kapma ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın yapacağı antrenmanla 26 Aralık Pazartesi günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.